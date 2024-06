Io, i dettagli della luna vulcanica di Giove fotografata dalla Terra

Io, la luna vulcanica di Giove, è stata catturata nell’immagine più nitida e dettagliata mai ottenuta dalla Terra. Dalla fotografia, è possibile distinguere caratteristiche della sua superficie con un dettaglio che equivale a vedere una moneta da 10 centesimi a 200 chilometri di distanza. Una risoluzione elevatissima raggiunta fino ad ora esclusivamente dalle sonde spaziali inviate su Giove.

Il risultato, in via di pubblicazione sulla rivista Geophysical Research Letters con lo studio guidato dall’Università dell’Arizona, si deve al nuovo strumento Shark-Vis, costruito dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e installato sullo specchio destro del Large Binocular Telescope (Lbt) attivo in Arizona.