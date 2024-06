Starliner, nuovo rinvio per lancio navetta: ha avuto problemi tecnici

Avrebbe dovuto affrontare il primo test con equipaggio in vista della certificazione per diventare il nuovo taxi spaziale della Nasa, accanto alla Crew Dragon della SpaceX. Nella base dell'Aeronautica militare degli Stati Uniti a Cape Canaveral (Florida) il conto alla rovescia è stato fermato quanto mancavano 3,50 minuti al lancio, ancora una volta per problemi tecnici

Il lancio della navetta Starliner della Boeing è stato rinviato per la quinta volta consecutiva. Avrebbe dovuto essere il primo test con equipaggio, un passo fondamentale per ottenere la certificazione come nuovo taxi spaziale della Nasa, insieme alla Crew Dragon di SpaceX. Alla base dell'Aeronautica militare degli Stati Uniti a Cape Canaveral, in Florida, il conto alla rovescia è stato interrotto a 3 minuti e 50 secondi dal lancio, a causa di nuovi problemi tecnici.