Alessandro e Alec, italiano il primo matrimonio Lgbtq+ nello Spazio

Sarà italiano il primo matrimonio LGBTQIA+ nello Spazio. Nel 2025, Alessandro Monterosso, 33enne imprenditore e startupper, e Alec Sander, giovane artista 25enne della nuova scena musicale italiana, coroneranno il loro sogno d’amore: sposarsi nello Spazio. Se ancora oggi in molti luoghi della Terra è difficile accettare i matrimoni tra due persone dello stesso sesso, allora i due promessi sposi vanno altrove, nello Spazio, con un "matrimonio galattico" che vuole normalizzare tutte le forme d'amore. Quello che fino a qualche tempo fa sembrava impossibile, racconta il Corriere della Sera, oggi è realtà grazie alla tecnologia di Space Perspective, la prima azienda al mondo di esperienze di volo spaziale a zero emissioni di carbonio.

"Un messaggio d'amore universale" Dove ti sposi? Nello Spazio. Alessandro Monterosso e Alec Sander hanno scelto uno scenario da fiaba moderna per una storia d'amore inziata nel 2017, a Padova. Come ha raccontanto al Corriere della Sera l'imprenditore calabrese Monterosso, Alec Sander è stato il suo primo ragazzo, un amore tormentato, dovuto alla difficoltà di accettarsi come omosessuale. I due, per questo motivo, si erano anche lasciati per un anno. Poi, si sono rincontrati nel 2022, "quando ci siamo rivisti gli ho chiesto di sposarmi", ha raccontato Monterosso al Corriere. Da lì, l'idea di un matrimonio spaziale è nata un po' per caso: da una parte la volontà di lasciare un messaggio d'amore universale e di tutela dei diritti della comunità LGBTQIA+ che ancora subisce pesanti discriminazioni, dall'altra la passione di Monterosso per lo Spazio che sin da bambino lo affascina. Così i due promessi sposi si sono decisi a coronare il loro amore sulla navicella Neptune che utilizza un innovativo SpaceBalloon™ gigante (non un razzo) che solleverà e porterà gli esploratori - in un viaggio di sei ore - a oltre 30.480 metri di altitudine. All'interno della sua capsula pressurizzata, gli esploratori potranno godere di una serie di servizi e comfort, ammirando una vista panoramica della Terra sottostante e delle stelle attraverso le finestre più grandi che abbiano mai volato nello Spazio. leggi anche Seminaristi gay, il Papa si scusa: "Non volevo offendere"

Primi voli commerciali nel 2025 La coppia è tra i pochi fortunati ad essersi assicurata uno dei primi 50 voli che opereranno al largo della Space Coast in Florida. Dopo il recente rilascio della sua capsula di prova, l'astronave Neptune - Excelsior, oggi Space Perspective si prepara a riprendere i voli di prova così da poter finalmente iniziare i primi voli commerciali, previsti nel 2025.

Il matrimonio evento di Alessandro e Alec, rivoluzionario e sostenibile, mira a promuovere un messaggio di amore libero e inclusivo in difesa dei diritti Lgbtqia+.

La capsula personalizzabile diventa location per ogni tipo di evento "Lo spazio è un sogno che avevo fin da bambino. Ogni stella nel cielo ci ricorda che l'amore, nel suo splendore, non conosce confini. - racconta Monterosso - È con questo spirito di infinita possibilità che io e Alec ci apprestiamo a unire le nostre vite, non solo per celebrare il nostro amore, ma per elevarlo a simbolo universale di inclusione e speranza" Più di un matrimonio, continua lo startupper, "è un viaggio verso l'ignoto, dove l'amore si fa pioniere, trascendendo ogni barriera terrena e spirituale, per dimostrare che insieme possiamo superare qualsiasi sfida". Una celebrazione dei sentimenti che ha coinvolto anche il team di Space Perspective, rimasto all'inizio sorpreso dalla proposta di Alessandro Monterosso: "Tutto il nostro team si è innamorato della storia di Alessandro e Alec", racconta Jane Poynter, fondatrice e co-CEO dell'azienda di voli nello spazio. La location, assicura, oltre a essere esclusiva, potrà essere allestita secondo i gusti degli sposi: "Gli interni della nostra capsula sono completamente personalizzabili, non c'è davvero fine alle possibilità quando si tratta di occasioni speciali nello spazio". La capsula, spiega Poynter, in futuro potrà diventare il luogo giusto per organizzare ogni tipo di evento: da uno studio di registrazione, a una tela per artisti, un forum per i leader mondiali o per filosofi, " il tutto vivendo l’esperienza più incredibile di sempre, vedendo la nostra Terra dallo spazio". leggi anche Giornata Viaggi dell’Uomo nello Spazio, il racconto degli astronauti

Space Perspective: la prima azienda al mondo di esperienze di volo spaziale a zero emissioni di carbonio La compagnia Space Perspective con cui i due promessi sposi coroneranno il loro amore nello spazio è la prima azienda al mondo che offre esperienze di volo di questo tipo a zero emissioni di carbonio. La loro missione è di rendere i viaggi spaziali accessibili a un numero di persone mai visto prima. La sua innovativa astronave Neptune, che comprende una capsula pressurizzata azionata da un gigante SpaceBalloon™, offre un viaggio sicuro e indimenticabile di sei ore fino ai confini dello spazio. Coloro che volano con Space Perspective, che è regolato dalla FAA e segue le linee guida stabilite dalla NASA e dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti, godono di viste senza precedenti del nostro pianeta attraverso le finestre più grandi mai volate nello spazio. Con sede sulla Space Coast della Florida, la società è stata fondata dai veterani del volo spaziale umano Jane Poynter e Taber MacCallum che si sono incontrati come membri originali dell'equipaggio in Biosphere 2 e in precedenza hanno fondato World View e Paragon Space Development Corporation. Il gruppo tecnico e operativo di Space Perspective in generale è stato determinante nello sviluppo di ogni veicolo spaziale umano statunitense negli ultimi 40 anni

