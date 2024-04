Giornata Viaggi dell’Uomo nello Spazio, il racconto degli astronauti

La ricorrenza ricorda lo storico lancio di Yuri Gagarin, primo a raggiungere l'orbita nel 1961. Sky Tg24 la celebra con una doppia intervista, a cura di Marta Meli, agli astronauti della missione Axiom 3. In arrivo sabato 13 aprile anche la seconda puntata di Countdown - Dallo Spazio alla Terra

Il 12 aprile si celebra il Volo Umano nello Spazio, in memoria dello storico lancio di Yuri Gagarin, primo a raggiungere l'orbita nel 1961. Sky Tg24 gli rende omaggio con una doppia intervista agli astronauti della missione Axiom 3. Un viaggio nello spazio con il colonnello dell’Aeronautica Militare Walter Villadei e il comandante dell’equipaggio Michael López Alegria, veterano con 6 missioni e 10 attività extraveicolari nel curriculum. "Ci sono molte cose incredibili che accadono durante una missione spaziale", racconta il comandante Lòpez Alegria, ma ciò che gli manca di più, quando è sulla Terra, è la "sensazione di fluttuare". "È qualcosa di quasi inimmaginabile, un’esperienza davvero liberatoria. È meraviglioso”. Per il colonnello Villadei, invece, la cosa più affascinante è poter guardare il nostro Pianeta dallo spazio e soprattutto "poter osservare l’Italia quando la si attraversa di giorno e di notte in tutta la sua bellezza".