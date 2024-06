Spazio, la sonda cinese Chang'e-6 è atterrata sulla Luna

Secondo l'Agenzia spaziale cinese, sarà la prima volta che verranno raccolti campioni in questa area raramente esplorata della Luna. Il Chang'e-6 è impegnato in una missione tecnicamente complessa di 53 giorni, iniziata il 3 maggio. Ora che la sonda è giunta a destinazione, tenterà di raccogliere il suolo e le rocce lunari e di effettuare altri esperimenti nella zona di atterraggio. Questo processo dovrebbe essere completato entro due giorni.

I metodi per l'estrazione

Due i metodi di raccolta che saranno utilizzati: un trapano per raccogliere campioni sotto la superficie e un braccio robotico per afferrare i campioni dalla superficie. Il rientro a terra prevede una partenza senza precedenti, cioè dal lato della Luna che è sempre rivolto lontano dalla Terra.

Si potrà fare luce su come si è formata la luna

Gli scienziati affermano che il lato oscuro della Luna - così chiamato perché è invisibile dalla Terra, non perché non cattura mai i raggi del sole - è molto promettente per la ricerca perché i suoi crateri sono meno coperti da antiche colate di lava rispetto al lato visibile. Il materiale raccolto potrebbe far luce su come si è formata la Luna. "I campioni raccolti avranno un'età geologica di circa quattro miliardi di anni", ha spiegato Ge Ping, vicedirettore del China Lunar Exploration and Space Engineering Centre.

