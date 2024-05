Aurora in Italia, countdown per vederla notte fra domenica e lunedì

Come prima cosa, a prescindere da tutti gli altri indici, occorre che ci sai un cielo limpido e stellato, su questo tutti gli esperti sono concordi. Inoltre serve che ci sia buio, perché diversamente è impossibile vedere l’aurora, anche se c’è una forte tempesta magnetica in corso.

Come fare per scoprire se sarà possibile vederla allora, anche a latitudini dove è rarissimo?



Il consiglio che possiamo dare è di seguire tutti gli aggiornamenti dal sito https://www.swpc.noaa.gov/com ovvero il National Oceanic and Atmosperic Administration statunitense che, da oggi, data la straordinaria portata dell’evento in corso e dall’interesse che l’evento stesso ha scatenato in tutto il mondo, ha elaborato un modello di previsioni a distanza di 30 minuti per capire dove saranno le aurore e con quale intensità si manifesteranno.

Al momento hanno già emanato diversi “alert” per avvisare che la tempesta magnetica in corso è molto intensa e che la probabilità di ammirare le aurore come successo due notti fa è più che probabile, ma la verità è che servono diversi fattori concomitanti e nessuno può dire con certezza se ci sarà la possibilità di ammirare questo fenomeno. Toccherà restare svegli stanotte con il viso puntato al cielo.