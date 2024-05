Aurora boreale visibile in tutta Italia: le immagini spettacolari

Il raro fenomeno è stato osservato in tutte le regioni del Nord e del Centro Italia, con svariati avvistamenti anche in Sardegna, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia e Puglia. A generarlo una forte tempesta geomagnetica, cioè un disturbo della magnetosfera terrestre causato dall'attività solare. Era dal novembre 2003 che la Terra non assisteva a una tempesta di questo tipo