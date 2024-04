Il telescopio Webb cattura la Nebulosa Testa di Cavallo: nuovi dettagli senza precedenti

Il telescopio spaziale James Webb della Nasa/Esa/Csa ha catturato le immagini a infrarossi più nitide fino ad oggi di uno degli oggetti più caratteristici dei nostri cieli: la Nebulosa Testa di Cavallo. Queste osservazioni mostrano una parte dell'iconica nebulosa sotto una luce completamente nuova, catturandone la complessità con una risoluzione spaziale senza precedenti. Le nuove immagini di Webb mostrano parte del cielo nella costellazione di Orione (Il Cacciatore), nel lato occidentale della nube molecolare Orione B. Dalle turbolente onde di polvere e gas sorge la Nebulosa Testa di Cavallo, altrimenti nota come Barnard 33, che si trova a circa 1300 anni luce di distanza. Queste osservazioni sono state effettuate nel programma Webb GTO n. 1192 (PI: K. Misselt) e i risultati sono stati accettati per la pubblicazione in 'Astronomy & Astrophysics' (Abergel et al. 2024).

Perché la Nebulosa Testa di Cavallo è importante per gli astronomi

La Nebulosa Testa di Cavallo è una nota regione di fotodissociazione (Pdr). In una tale regione la luce ultravioletta proveniente da stelle giovani e massicce crea un'area prevalentemente neutra e calda di gas e polvere tra il gas completamente ionizzato che circonda le stelle massicce e le nuvole in cui nascono. Questa radiazione ultravioletta influenza fortemente la chimica del gas di queste regioni e funge da principale fonte di calore. Queste regioni si verificano dove il gas interstellare è abbastanza denso da rimanere neutro, ma non abbastanza denso da impedire la penetrazione della luce ultravioletta lontana delle stelle massicce. La luce emessa da tali Pdr fornisce uno strumento unico per studiare i processi fisici e chimici che guidano l'evoluzione della materia interstellare nella nostra galassia e in tutto l'universo dagli inizi della vigorosa formazione stellare fino ai giorni nostri. Grazie alla sua vicinanza e alla sua geometria quasi di taglio, la Nebulosa Testa di Cavallo è un bersaglio ideale per gli astronomi per studiare le strutture fisiche dei Pdr e l'evoluzione delle caratteristiche chimiche del gas e della polvere nei rispettivi ambienti, e le regioni di transizione tra loro. Viene considerato uno dei migliori oggetti del cielo per studiare come la radiazione interagisce con la materia interstellare.