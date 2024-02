I lupi di Chernobyl hanno sviluppato mutazioni genetiche anti cancro

Secondo uno studio, sembra che i lupi che vagano per le strade deserte di Chernobyl abbiano sviluppato una resistenza al cancro, il che fa sperare che i risultati possano aiutare gli scienziati a combattere la malattia negli esseri umani. I ricercatori hanno scoperto che parte delle loro informazioni genetiche sembrano resistenti all’aumento del rischio di malattia. Nel 1986 un reattore esplose nella centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, con più di 100.000 persone evacuate dalla città a causa del rilascio di radiazioni cancerose. Da allora l’area è stata isolata, con una zona CEZ di esclusione di 1.000 miglia quadrate istituita per impedire alle persone di entrare in un’area dove le radiazioni rappresentano ancora un rischio di cancro. Ma gli animali selvatici come lupi e cavalli vagano ancora fra le terre desolate.

I risultati dello studio

La dottoressa Cara Love, biologa evoluzionista ed ecotossicologa dell'Università di Princeton negli Stati Uniti, con un team di ricercatori, ha osservato che i lupi di Chernobyl sopravvivono nonostante generazioni di esposizione a particelle radioattive. L’equipe ha visitato la CEZ nel 2014 e ha messo dei radiocollari sui lupi in modo che i loro movimenti potessero essere monitorati in tempo reale

calcolando anche la quantità di radiazioni a cui sono esposti. Sono anche stati prelevati campioni di sangue per capire come i corpi dei lupi rispondano alle radiazioni che causano il cancro.