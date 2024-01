Pericolo estinzione rinoceronte bianco, ottenuta prima gravidanza

È la volta buona per salvare il rinoceronte. O almeno questa è la speranza degli scienziati e degli ambientalisti del consorzio Bio Rescue, che sono riusciti ad ottenere la prima gravidanza al mondo di un rinoceronte bianco dell’Africa settentrionale dopo il trasferimento di un embrione. Un grande successo, se si pensa al rischio della sottospecie che al momento conta solo due femmine anziane, tenute sotto scorta armata nel recinto Ol Pejeta Conservancy di una ricerca in Kenya.

L’esperimento

L’embrione, prodotto in vitro, è stato trasferito in Curra, una madre surrogata di rinoceronte bianco meridionale, sottospecie simile a quella del nord dell’Africa. I risultati dell’esperimento hanno rivelato una gravidanza di 70 giorni dopo la morte di Curra, avvenuta a causa di un’infezione batterica non correlata. Prima dell’impianto dell’embrione il 24 settembre dello scorso anno, è avvenuto l’accoppiamento con un toro teaser sterile, fondamentale per identificare il periodo fertile e fare in modo che il trasferimento vada a buon fine.