Una giraffa di nome Benito ha iniziato il suo viaggio di 40 ore per lasciarsi alle spalle il freddo e la solitudine della città di Ciudad Juarez, al confine settentrionale del Messico, per trovare calore - e forse una compagna - a 2.000 chilometri distanza. Una campagna di attivisti per i diritti degli animali ha permesso alla giraffa di quattro anni di trasferirsi in un parco zoologico nello stato di Puebla, nel Messico centrale, dove si unirà a un gruppo di giraffe residenti e godrà di un clima più adatto. È una storia particolare e solitaria quella di Benito. La gelosia lo costrinse a lasciare uno zoo nello stato di Sinaloa, sulla costa del Pacifico; Benito, infatti, non poteva restare lì con le altre due giraffe perché erano una coppia, e i guardiani dello zoo temevano che il maschio diventasse territoriale e lo attaccasse. Così l'anno scorso è stato portato in un parco a Ciudad Juarez, di fronte a El Paso, in Texas, per condurre una vita solitaria.