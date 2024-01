Il rimedio per evitare fratture con il gelo? Camminare come i pinguini

"Si tratta di un modo efficace per muoversi senza cadere”, evitando "catastrofici scivoloni sul ghiaccio, con conseguenti fratture e intasamento dei pronto soccorso" in questi giorni di grande gelo. Il “curioso” consiglio, diffuso via social, arriva dagli esperti dell’NHS Greater Glasgow and Clyde, il più grande ente sanitario sia in Scozia sia nel Regno Unito, aree investite in questi giorni da temperature molto rigide