Astronomia, gli eventi astronomici da ammirare nel cielo di dicembre

Dal solstizio di inverno, alla Luna piena fredda fino al passaggio di due sciami di meteoriti. Sono tanti gli appuntamenti di questo mese per appassionati e curiosi. Ecco cosa sapere per non perderli

Sono 5 gli appuntamenti astronomici per appassionati e curiosi in calendario per il mese di dicembre 2023: dagli sciami di meteoriti al solstizio di inverno, ecco quali sono gli spettacolari eventi da non perdere questo mese.

Venerdì 22 dicembre Giove sarà vicino alla Luna. Questo fenomeno astronomico potrà essere osservato anche a occhio nudo, ma è consigliato munirsi di binocolo per godere al meglio di questo spettacolo. L'orario previsto è per le 14.20.

Luna piena Fredda

Quasi allo scadere del 2023, il 27 dicembre, ci sarà invece l'ultima Luna piena dell'anno, chiamata la Luna piena Fredda. Questo evento segna, come da tradizione dei nativi americani, l'arrivo della stagione invernale. La Luna piena fredda arriva in una delle notti più lunghe dell'anno e per questo sembrerà restare in cielo per più tempo.