Il calendario lunare di dicembre 2023

Dicembre inizia con una fase di Ultimo quarto il 5 dicembre. In seguito si entrerà nella fase di Primo quarto, il 19 dicembre mentre la fase di Luna piena è il 27 dicembre.

Calendario lunare di dicembre 2023: le fasi

Dal primo al 12 dicembre la Luna è in fase calante: il mercoledì 6 dicembre la Luna raggiunge l'ultimo quarto mentre il 13 dicembre è la Luna Nuova: in mezzo tra la Terra e il Sole, la superficie del satellite rimane completamente in ombra. Il novilunio sarà nel segno del Sagittario.

Dal 14 al 26 dicembre la Luna è in fase crescente e il primo quarto viene raggiunto il 21 dicembre. Venerdì 22 dicembre cade il solstizio d'inverno, la notte più lunga dell'anno. Il 27 dicembre è Luna piena e il satellite sarà in Cancro.

Dal 29 al 31 dicembre la Luna torna ad essere calante.