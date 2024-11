Superluna del 15 novembre 2024, dove e quando vederla

La visione varierà a seconda del fuso orario. Mentre sulla costa Est degli Stati Uniti si raggiungerà il culmine nel pomeriggio, in Italia potremo ammirarla al “clou” intorno alle 22:28, mentre a Hong Kong si potrà ammirare all’alba del 16 novembre ascolta articolo

La notte del 15 novembre 2024 offrirà uno spettacolo straordinario: l’ultima Superluna dell’anno, chiamata Luna del Castoro. In quel giorno, il nostro satellite raggiungerà la sua fase di Luna Piena e apparirà più grande e luminosa nel cielo, chiudendo una serie di 4 Superlune consecutive iniziate ad agosto con la Luna Blu. Scopriamo quindi cos’è una Superluna e cosa ci riserva il nostro satellite durante il perigeo. In Italia il clou alle 22.28 La visione della Superluna di novembre varierà a seconda del fuso orario. Mentre sulla costa Est degli Stati Uniti si raggiungerà il culmine nel pomeriggio, in Italia potremo ammirarla al “clou” intorno alle 22:28, mentre a Hong Kong si potrà ammirare la Luna piena all’alba del 16 novembre, alle 05:28. In alcune località, come New York, la Luna sorgerà mentre il Sole è ancora visibile (alle 16:13), regalando un affascinante spettacolo.

Un evento non raro, ma affascinante La Luna che sorge mentre il Sole è ancora visibile, è un evento, sebbene non raro, che cambia a seconda della posizione geografica. Più ci si avvicina all'equatore, più breve sarà il periodo in cui entrambi gli astri sono contemporaneamente visibili; al contrario, avvicinandosi ai poli il fenomeno si prolunga. Ad esempio, a Buenos Aires, il Sole tramonterà alle 19:36, mentre la Luna sorgerà alle 19:45, rendendo possibile osservare il cielo colorarsi di sfumature crepuscolari mentre la Luna piena emerge all'orizzonte. La fine delle Superlune L'evento del 15 novembre segna la fine della serie di Superlune del 2024, ma anche un'occasione per riflettere su come il nostro satellite, nella sua eterna danza intorno alla Terra, abbia sempre avuto un ruolo di rilievo per popoli e culture di ogni epoca e continente.

La Luna del Castoro e i nomi tradizionali In America la Luna piena di novembre è comunemente chiamata "Luna del Castoro", nome che riflette le tradizioni delle popolazioni indigene e dei coloni europei, i quali in questo periodo preparavano le trappole per i castori in vista dell'inverno. Tuttavia, diversi popoli nativi avevano nomi specifici per questa luna: per i Cree delle regioni dei Grandi Laghi era "Kaskatinowipisim" o "Luna del Gelo", poiché il gelo iniziava a formarsi di notte a novembre, mentre per i Tlingit del Pacifico nordoccidentale era "Cha'aaw Kungáay" o "Luna dell'Ibernazione dell'Orso".