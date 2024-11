Il calendario lunare di novembre 2024, cosa ci offrirà il cielo

Novembre porta alcune sorprese nel suo cielo a cominciare dalla splendida Luna del Castoro che è attesa il 15 novembre. Il nome di questa luna piena, che come sempre viene tramandato dalla tradizione americana, deriva dal periodo in cui si mettevano le trappole per i castori prima che le paludi congelassero, in modo da far scorta di calde pellicce per l’inverno (ma in un’altra interpretazione il nome deriverebbe invece dal fatto che i castori in questo periodo si stanno preparando per il letargo). Ma non solo, perché questa luna piena arriva generalmente in un periodo che inizia ad essere particolarmente freddo nell’emisfero boreale, da cui il nome di Frosty Moon, ma anche Luna di Gelo.

L'inverno che incombe

In realtà è nota anche come Luna del Lutto, perché il plenilunio di novembre viene associato spiritualmente al cambiamento personale, alla riflessione interiore, alla possibilità di lasciar andare le cose vecchie per aprirsi al nuovo, all’inverno che incombe, e quindi in un certo senso alla “morte”, intesa come punto e a capo della propria vita.