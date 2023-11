Astronomia, fine settimana con le stelle cadenti: arrivano le Leonidi

Lifestyle

Suites con il soffitto a scomparsa, bubble room e letti a baldacchino sotto la Via Lattea. E ancora resort open air, alberghi con telescopi e osservatori sul tetto, campeggi con tende trasparenti e ville a picco sul mare con posto in prima fila per guardare la volta celeste. Ecco dove ammirare, in Italia, lo sciame delle Perseidi a cura di Costanza Ruggeri