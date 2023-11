Il calendario lunare di novembre 2023

approfondimento Cina, partita la missione Shenzhou-17 per la stazione spaziale

La Luna piena di novembre

La Luna piena di novembre, seguendo il mutare delle stagioni, segna l'inizio della fine. Quest'anno, è l'ultima Luna piena prima del solstizio d'inverno e questo, secondo la tradizione pagana, la rende la Luna di lutto. Questa Luna piena, in diverse culture è connessa con la morte e la perdita sia in senso letterale che simbolico. Questa Luna è il momento perfetto per lasciare andare le cose vecchie.