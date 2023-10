Cina, partita la missione Shenzhou-17 per la stazione spaziale

La missione

Il razzo Long March 2F, alto 20 piani, è stato lanciato alle 11.14 locali (5.14 in Italia), in linea con le previsioni: la missione Shenzhou 17, dodicesimo volo spaziale cinese con equipaggio, ha preso il via dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel deserto del Gobi. La Cctv ha mostrato le immagini del comandante della missione, il colonnello senior Tang Hongbo, che con il tenente colonnello Tang Shengjie e l'altro tenente colonnello Jiang Xinlin, erano seduti all'interno della navicella spaziale che volerà per circa sei ore e mezza prima di raggiungere la stazione spaziale Tiangong, ora in orbita a circa 400 chilometri sopra la Terra. L'attracco è previsto alla porta anteriore del modulo principale di Tianhe, il corpo principale della stazione. Il team della Shenzhou 17 incontrerà i colleghi della missione Shenzhou 16, in orbita da quasi cinque mesi. Entrambi gli equipaggi trascorreranno circa quattro giorni insieme per il passaggio delle consegne: gli astronauti della Shenzhou 16, infatti, tornerà sulla Terra. Il nuovo equipaggio vivrà e lavorerà all'interno della stazione spaziale per circa sei mesi prima di ripartire intorno ad aprile avendo tra i compiti operativi quelli di svolgere esperimenti scientifici e dimostrazioni tecnologiche, di condurre passeggiate spaziali per installare attrezzature e mantenere attivo avamposto orbitale, di controllare le prestazioni operative della stazione spaziale e di ottenere dati rilevanti, nonché aiutare la revisione delle capacità di supporto delle strutture di terra, secondo Lin Xiqiang, vicedirettore della China Manned Space Agency. Oltre a questi compiti di routine, c'è anche un nuovo incarico: eseguire operazioni di riparazione sperimentali durante le passeggiate spaziali, ha precisato Lin nel briefing tenuto mercoledì presso il centro di lancio