Eclissi lunare e Luna piena dei fiori, ecco dove e come vederla

In Italia il fenomeno sarà visibile a occhio nudo dalle 20 alle 21:30 di oggi, quando il satellite naturale sarà ancora abbastanza in basso rispetto all’orizzonte

Nella serata di oggi, venerdì 5 maggio 2023, sarà bene ricordarsi di alzare gli occhi al cielo tra le 20 e le 21:30 per non perdersi uno degli spettacoli astronomici più suggestivi di sempre: l’ eclissi lunare penombrale, che vedrà protagonista il plenilunio di maggio. Pur iniziando “ufficialmente” alle 17:14, in Italia il fenomeno potrà essere ammirato solo quando inizierà il crepuscolo serale e la Luna si troverà ancora piuttosto in basso sull’orizzonte. Una posizione abbastanza scomoda per l’osservazione, soprattutto in presenza di ostacoli naturali o artificiali come montagne e grattacieli. Per ammirare appieno l’eclissi sarà quindi necessario raggiungere degli spazi aperti che offrono una visuale sgombra, come le strade di campagna o le rive di un lago.

Le caratteristiche dell’eclissi penombrale

Fortunatamente, per osservare l’eclissi non sarà necessario dotarsi di strumenti particolari. Il fenomeno sarà visibile a occhio nudo per tutta la sua durata, anche se in Europa potrà essere apprezzato solo in parte (a differenza di quanto avverrà in Africa, Australia e Asia).



Le eclissi lunari si verificano quando la Terra si frappone tra il Sole e la Luna, oscurando con la sua ombra il satellite naturale. L’allineamento dei tre corpi celesti può variare, portando a dei risultati differenti. Quando la Terra copre del tutto la Luna si parla di eclissi totale, mentre quando il satellite è oscurato solo in parte dal cono d’ombra si parla di eclissi parziali e penombrali. Quella di oggi rientrerà proprio in quest’ultima categoria. Gli esperti assicurano che sarà comunque un eclissi degna di nota, in quanto buona parte del disco lunare sarà adombrato.

Perché si parla di Luna piena dei fiori?

Il plenilunio di maggio è anche chiamato Luna piena dei fiori. Il nome deriva dalla cultura tradizionale dei nativi americani, che associavano vari eventi significativi a tale fase lunare. Nella tribù degli Algonchini, una delle più grandi e influenti, la luna piena di maggio era associata alle bellezze floreali della primavera, stagione in cui molte piante si risvegliano dal torpore invernale, permettendo agli uomini di ammirare i loro magnifici colori.