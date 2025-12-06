Superluna Fredda fotografata a Polignano a Mare: lo scatto di Barnaba

Superluna Fredda fotografata a Polignano a Mare: Abbazia di San Vito sotto il disco d’oroScienze
Il fotografo pugliese Giovanni Barnaba ha immortalato il disco d’oro della Superluna Fredda del 4 dicembre mentre si alzava sopra l’Abbazia di San Vito a Polignano a Mare. Lo scatto è stato realizzato poco dopo il tramonto
La Superluna Fredda di giovedì 4 dicembre ha regalato uno spettacolo raro, immortalato in foto dal fotografo pugliese Giovanni Barnaba. Il professionista ha scelto di riprendere il disco d’oro poco dopo il tramonto, mentre si ergeva sull’Abbazia di San Vito a Polignano a Mare. Si tratta di un evento particolare: una Superluna Fredda con queste stesse caratteristiche non si ripeterà per molti anni, probabilmente fino al 2042.
©Ansa
Lo spettacolo della Superluna del 4 dicembre: le immagini dal mondo
Si è trattato dell’ultima SuperLuna dell’anno, dal momento che si trovava a una distanza di appena 363.400 km dalla Terra. Durante questo evento, la Luna è apparsa circa 7% più grande e 16% più brillante di una Luna Piena media. Ciò accade perché la Luna raggiunge la fase piena vicino al perigeo, il punto più vicino alla Terra nella sua orbita