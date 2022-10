Il Sole sembra sorridere: spettacolare foto dal telescopio della Nasa

Scienze

La Nasa, alla presenza del presidente Usa Joe Biden e della vice Kamala Harris, ha svelato le prime immagini riprese dal telescopio James Webb. "È un giorno storico”, ha commentato Biden. “Un momento storico per la scienza e la tecnologia, per l'astronomia e l'esplorazione spaziale. Ma anche per l'America e tutta l’umanità”, ha twittato poco dopo il presidente

Un’altra immagine mostra la nebulosa planetaria catalogata come NGC 3132 e conosciuta informalmente come la Nebulosa dell'Anello Meridionale, catturata da due telecamere a bordo del telescopio James Webb. La stella più fioca al centro ha emesso anelli di gas e polvere per migliaia di anni in tutte le direzioni e il telescopio spaziale della NASA ha rivelato per la prima volta che questa stella è ammantata di polvere. Dista circa 2.500 anni luce (Credits: NASA, ESA, CSA e STScI)