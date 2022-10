Pilastri della creazione, il telescopio James Webb cattura una nuova immagine. FOTO

Webb non è riuscito ad "attraversare" le nubi e svelare nuove galassie



leggi anche

Giove, catturate immagini ultra nitide dal telescopio spaziale Webb

La luce rossastra proviene dalle energetiche molecole di idrogeno, prodotte durante le espulsioni di materiale e le collisioni che avvengono all'interno di queste colonne di gas. Stavolta, però, Webb non è riuscito ad 'attraversare' le nubi per rivelare quello che si trova dietro di esse, sebbene possa sembrare il contrario: le immagini, infatti, non contengono galassie sullo sfondo. La causa è il mix di gas traslucido e polvere noto come mezzo interstellare, che impedisce di vedere più in profondità. Questi nuovi scatti dei Pilastri della Creazione aiuteranno i ricercatori a comprendere meglio i processi di formazione delle stelle, come anche la loro morte (IL VIDEO DELLA NASA).