Il video di un lemure che si mette le dita nel naso

Poco importa a questi primati del bon ton! Mettersi le dita nel naso per loro è probabilmente un’esigenza. Il video di un aye-aye, una specie di lemure, che si infila il dito medio, lungo 8 centimetri, nella cavità nasale è stato subito oggetto di studio e potrebbe aiutare a trovare una spiegazione scientifica a questo comportamento che non è solo umano. Infatti ci sono 11 specie di primati non umani, tra cui scimpanzé, macachi e gorilla, che sono abituati a “prendersi per il naso”.