Ecuador, scoperte sei nuove specie di rane pluviali

Alcuni scienziati hanno scoperto, in Ecuador, sei nuove specie di rane pluviali. Ne ha dato notizia la Bbc , spiegando che sono state rinvenute tutte sulle pendici orientali delle Ande ecuadoriane, in due parchi nazionali. Gli esperti, che hanno avvertito che tutte e sei le specie di “Pristimantis” sono state trovate entro un raggio di 20 km da aree deforestate, hanno raccomandato di aggiungere gli animali nella lista rossa delle specie minacciate, coordinata dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN).

Ancora molte altre specie da scoprire

Esiste un'incredibile varietà di rane “Pristimantis” con oltre 550 specie diverse che vivono in aree che vanno dall'Honduras orientale all'Argentina settentrionale e fino al Brasile, spiega ancora la Bbc. La Colombia e l'Ecuador, in particolare, vantano la più significativa quantità di specie di queste piccole rane terrestri . E gli scienziati ritengono che esistano ancora molte altre specie da scoprire. Nello specifico, quest’ultima scoperta è stata compiuta dagli erpetologi (zoologi specializzati nello studio di rettili e anfibi) ecuadoriani Jhael Ortega, Jorge Brito e Santiago Ron. Proprio Ron ha segnalato in un tweet di aver deciso di nominare una delle specie “resistencia” (resistenza) in onore di tutti gli attivisti ambientali uccisi in America Latina. Secondo un rapporto del gruppo di difesa “Global Witness”, infatti, solamente l'anno scorso in America Latina sono stati uccisi più ambientalisti di qualsiasi altra area del mondo.