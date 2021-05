Mostruoso esemplare di rana pescatrice spiaggiato in California

Un pesce con denti affilati come il vetro e un corpo a forma di pallone si è arenato sulla riva dell’area marina di Laguna Beach. L’esemplare è stato identificato dagli esperti e sembra si tratti del rarissimo Pacific Football Fish, un pesce gigantesco che vive nelle acque profonde dell’oceano

Una creatura “insolita” con la bocca aperta e i denti affilati è stata trovata sulla spiaggia dell'area marina protetta di Laguna Beach in California. Gli esperti l'hanno identificata con la specie molto rara di Pacific Football Fish che vive abitualmente in acque molto profonde.

Esemplare raro e gigantesco

Secondo gli esperti del California State Park, il pesce spiaggiato è una delle 200 specie di rana pescatrice in tutto il mondo, e vive normalmente nelle oscure profondità dell'oceano. I denti della creatura sono affilati e appuntiti come schegge di vetro e la loro "grande bocca è in grado di succhiare e ingoiare prede delle dimensioni del proprio corpo". A causa delle dimensioni della creatura e del gambo sporgente sulla sommità della testa si dovrebbe trattare, California State Parks si dovrebbe trattare di una femmina.