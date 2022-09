Nasa, Artemis I: concluso test, ora analisi dati per decidere lancio

Nel Kennedy Space Center è stato portato a termine il test a Terra per il caricamento di propellente nel lanciatore Sls (Space Launch System) in vista della missione apripista per il ritorno sulla Luna. Durante il caricamento di idrogeno liquido c’è stata una perdita, poi risolta. La Nasa ha spiegato di aver raggiunto tutti gli obiettivi previsti. Dopo l’analisi dei dati, deciderà se dare il via libera a un nuovo tentativo di lancio il prossimo 27 settembre

Nel Kennedy Space Center, in Florida, è stato portato a termine il test a Terra per il caricamento di propellente nel lanciatore Sls (Space Launch System) in vista di Artemis I, la missione apripista per il ritorno sulla Luna. A comunicarlo è stata la Nasa, che - nonostante qualche problema iniziale - ha spiegato di aver raggiunto tutti gli obiettivi previsti per il test. Dopo lo svuotamento dei serbatoi dal propellente, è iniziata l'analisi dei dati. Sulla base dei risultati ottenuti con questo test, la Nasa deciderà se dare il via libera a un nuovo tentativo di lancio della missione Artemis I il prossimo 27 settembre.