Il calendario lunare di settembre 2022

Con settembre alle porte il calendario lunare entra in una nuova fase. Per vedere la luna nuova dovremo attendere quasi la fine del mese, perché si verificherà il 25 settembre, ma nel frattempo ci sono importanti momenti del calendario lunare che vengono presi in assoluta considerazione da molti lavoratori, soprattutto nell’agricoltura, per le implicazioni che hanno sul raccolto. D’altronde, la vita dell’uomo sulla Terra è sempre stata indissolubilmente legata alle fasi lunari fin dal suo principio, fin da quando l’uomo non aveva ancora determinato il calendario che utilizziamo oggi. La prossima luna piena, che sarà il 10 settembre, è detta luna piena del raccolto. Ma al di là dell’agricoltura, che è stato provato essere fortemente influenzata dalle fasi lunari, anche alcune pratiche di beauty routine vengono solitamente effettuate in determinati momenti lunari.