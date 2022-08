Nasa conferma: primo lancio missione Artemis 1 sulla Luna

La Nasa ha dato il via libera finale al lancio di un primo razzo verso la Luna come parte della nuova missione Artemis. La notizia è arrivata la scorsa notte da parte dell'agenzia aerospaziale che ha confermato il 29 agosto come data in cui "si torna sulla Luna". Come riportano i quotidiani internazionali, il razzo, noto come Space Launch System, porterà nello spazio una capsula senza equipaggio, chiamata Orion, che farà un giro esplorativo intorno alla Luna. I funzionari Nasa, come si legge sul sito dell'agenzia spaziale, hanno concordato una finestra di lancio di due ore che si aprirà lunedì 29 agosto alle 8:33 ora locale e l'operazione avrà luogo presso il Kennedy Space Center, in Florida.