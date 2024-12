Dopo un novembre ricco di eventi astronomici, come il picco massimo delle Leonidi e la Luna piena del Castoro, anche il mese di dicembre non sarà da meno. La data più importante da segnare sul calendario per le prossime settimane è il 15 dicembre, quando sarà visibile la “Luna delle lunghe notti”.

Le fasi lunari di dicembre



Il calendario lunare di dicembre 2024 si apre con la Luna nuova il primo dicembre. Seguirà il primo quarto l'8 dicembre, che offrirà una visione parziale ma luminosa della Luna. La fase culminante del mese sarà la Luna piena il 15 dicembre, nota come "Luna delle lunghe notti". Infine, l'ultimo quarto il 22 dicembre e una seconda Luna nuova il 30 dicembre chiuderanno il mese, preparando il cielo per il nuovo anno.



La “Luna delle lunghe notti”



La data clou, come detto, è il 15 dicembre, quando sarà visibile la “Luna delle lunghe notti”. Questo evento astronomico prende il nome dal periodo dell'anno in cui le notti sono più lunghe, poco prima del solstizio d'inverno. La Luna piena di dicembre sarà visibile a partire dalle 20 nei cieli italiani. Per godere al meglio di questo spettacolo, gli esperti consigliano di cercare aree lontane dall'inquinamento luminoso, come campagne o montagne.

Il calendario lunare



• 1 dicembre: Luna nuova

• 8 dicembre: primo quarto

• 15 dicembre: Luna piena

• 22 dicembre: ultimo quarto

• 30 dicembre: Luna nuova

