Luna Rossa 2022, questa notte l’eclissi totale: orari e dove vederla

Scienze

Il colore del nostro satellite non c’entra, ma comunque valeva la pena alzare gli occhi al cielo: nella notte tra il 22 e il 23 agosto, infatti, la luna è stata piena per la terza volta in questa stagione e ha regalato, insieme ai pianeti Giove e Saturno, una vista mozzafiato. Ecco le immagini più belle

La definizione di luna blu non ha nulla a che vedere con il colore del nostro satellite: prende questo nome per una curiosità legata al calendario, in quanto è la terza luna piena di una stagione che ne ospita quattro (nella foto, la luna in Brasile)