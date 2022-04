23/23 ©Ansa

Intanto la Nasa si prepara a mandare gli esseri umani su Marte. Ha comunicato di essere alla ricerca di candidati interessati a passare un anno intero in un luogo in tutto e per tutto simile a quello del Pianeta Rosso. Il test partirà a fine 2022 e servirà agli esploratori per prepararsi alle dure condizioni di vita su Marte. All'agenzia spaziale americana questa iniziativa servirà anche per studiare come l'essere umano reagirà a missioni di così lunga durata