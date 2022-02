Dopo quattro rinvii, il lancio del secondo satellite della nuova generazione è avvenuto dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral, con un razzo Falcon 9 della SpaceX: arriveranno così a sei i satelliti Cosmo SkyMed attualmente in orbita e l'Italia potrà avere un sistema per l'osservazione della Terra ancora più all'avanguardia. L’obiettivo principale è fornire molti più dati per misurare l’impatto dei cambiamenti climatici e monitorare la gestione delle risorse naturali grazie a una sempre maggiore risoluzione Condividi

Dopo quattro rinvii consecutivi, è stato lanciato il nuovo satellite della costellazione italiana Cosmo SkyMed. Il lancio è avvenuto dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral, in Florida, con un razzo Falcon 9 della SpaceX. Si tratta del secondo satellite della nuova generazione, promossa dall'Agenzia spaziale italiana (Asi) e dal ministero della Difesa, con il contributo del ministero dell'Università e della Ricerca. Con questo lancio, arriveranno a sei i satelliti Cosmo SkyMed attualmente in orbita e l'Italia potrà avere un sistema per l'osservazione della Terra ancora più all'avanguardia.

I satelliti della costellazione Cosmo SkyMed vedi anche Spazio, dai satelliti Cosmo SkyMed le immagini di seconda generazione I primi satelliti della costellazione Cosmo SkyMed sono attivi da oltre 15 anni e forniscono servizi duali, ossia per usi civili e militari, grazie ai dati che sono in grado di rilevare giorno e notte e in qualsiasi condizione meteorologica, per mezzo del radar ad apertura sintetica (Sar). In particolare, l’obiettivo principale di questa nuova generazione di satelliti è di fornire molti più dati per misurare l’impatto dei cambiamenti climatici e monitorare la gestione delle risorse naturali grazie a una sempre maggiore risoluzione.