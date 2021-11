Spazio, test russo lascia migliaia di pericolosi detriti in orbita

Migliaia di pericolosi frammenti lasciati in orbita. È questo l’esito di un test militare russo compiuto nello spazio. Un'arama antisatellitare lanciata da Mosca ha distrutto un satellite, ma ha anche innescato una pioggia di detriti che ha messo in pericolo l'equipaggio della Iss, la Stazione spaziale internazionale, e la stazione orbitale cinese Tiangong.

Come ricostruisce il Post , da quanto emerso fino ad ora, il test russo di lunedì 15 novembre sarebbe stato eseguito in concomitanza con il passaggio di Kosmos-1408, un vecchio satellite spia russo da tempo inutilizzato, lanciato nel 1982 e con una massa di quasi 2 tonnellate. Il missile russo ha colpito il satellite e lo ha distrutto producendo la nube di detriti. La Nasa, una volta rilevato quanto stava accadendo, ha avvertito gli astronauti che erano sulla Iss, chiedendogli di mettersi al sicuro all’interno della capsula da trasporto Crew Dragon, attraccata alla Stazione, dove hanno trascorso alcune ore. Sulla Iss sono presenti anche due cosmonauti russi, che vivono nella sezione gestita da Roscosmos e che hanno raggiunto a loro volta la capsula da trasporto Soyuz che, come Crew Dragon, può essere usata come scialuppa di salvataggio.

Le critiche della Nasa

L'amministratore della Nasa, Bill Nelson, intanto, si è detto "indignato" da quanto accaduto: "È incredibile che la Russia metta in pericolo non solo gli astronauti americani e quelli dei partner internazionali sulla Iss, ma anche i loro stessi cosmonauti". I detriti "rimarranno in orbita per anni e potenzialmente per decenni", mettendo a "rischio significativo" l'equipaggio dell'Iss e le altre attività di volo spaziale dell'uomo, ma anche i satelliti di "più Paesi", ha aggiunto l’Us Space Command.