Spazio, osservato il primo pianeta fuori dalla nostra galassia

E' stato forse osservato il primo pianeta fuori dalla nostra galassia. Sarebbe grande all'incirca come Saturno e si trova nella galassia Messier 51, a 28 milioni di anni luce di distanza. Autori della scoperta un gruppo internazionale guidato dal Centro per l'Astrofisica Harvard-Smithsonian di Cambridge, negli Usa, che ha pubblicato i risultati su Nature Astronomy.

Il primo esopianeta osservato al di fuori della Via Lattea

Gli esopianeti, come quello ossservato, sono definiti come pianeti al di fuori del nostro Sistema Solare. Fino ad ora, gli astronomi hanno trovato tutti gli altri esopianeti all'interno della Via Lattea, quasi tutti a meno di circa 3.000 anni luce dalla Terra. Un esopianeta che si colloca nella galassia M51 sarebbe distante circa 28 milioni di anni luce, il che significa che sarebbe migliaia di volte più lontano di quelli della Via Lattea.