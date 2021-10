Il capitano Kirk di Star Trek pronto a volare nello Spazio. IL VIDEO

L'attore William Shatner fa parte dell’equipaggio della New Shepard di Jeff Bezos: il lancio è previsto alle 15.30 italiane dal sito della Blue Origin vicino alla città di Van Horn, in Texas. “Al ritorno voglio raccontarvi come mi sono sentito davvero quando ho visto le cose che abbiamo studiato solo in modo indiretto”, ha commentato

Oggi alle 15.30 è previsto il lancio della New Shepard di Jeff Bezos. A bordo c’è anche un passeggero speciale: l'attore William Shatner, il capitano Kirk di Star Trek. “Le cose che ho solo interpretato da attore, le potrò provare in prima persona. Al ritorno voglio raccontarvi come mi sono sentito davvero quando ho visto le cose che abbiamo studiato solo in modo indiretto. Stavolta vado nello Spazio in prima persona”, ha commentato Shatner prima del volo.