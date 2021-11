Spazio, la capsula Crew Dragon di SpaceX torna sulla Terra dopo 6 mesi

Il rientro con 240 kg di attrezzature ed esperimenti

leggi anche

Wang Yaping prima donna cinese a compiere una passeggiata nello Spazio

Partita dalla Stazione Spaziale Internazionale otto ore prima (alle 20.05), frenata dall'atmosfera terrestre e poi da quattro enormi paracadute, la capsula Dragon ha resistito alla vertiginosa discesa grazie al suo scudo termico ed è stata poi recuperata da una nave. Gli astronauti, una volta usciti, sono stati riportati sulla terraferma in elicottero. A bordo della capsula anche 240 kg di attrezzature ed esperimenti scientifici, su cui i quattro astronauti di Crew-2 hanno studiato per sei mesi. Crew-2 è la seconda delle sei missioni con equipaggio da e per la Iss che l'azienda di Elon Musk ha messo in campo nell'ambito del contratto con la Nasa che prevede l'invio di astronauti dal suolo statunitense, missioni che non erano state più effettuate dalla fine del programma Shuttle nel 2011.