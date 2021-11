Wang Yaping prima donna cinese a compiere una passeggiata nello Spazio

L'astronauta, 41 anni, ha preso parte alla prima attività extraveicolare della missione Shenzhou 13, insieme al comandante della missione Zhai Zhigang. I due hanno completato il montaggio di nuovi componenti sul braccio robotico della stazione, utilizzandolo per esercitazioni in manovre e operazioni di soccorso

In Cina per la prima volta una donna ha compiuto una passeggiata nello Spazio. Protagonista dell'impresa è stata Wang Yaping, 41 anni. L'astronauta ieri sera ha preso parte alla prima attività extraveicolare della missione Shenzhou 13, insieme al comandante Zhai Zhigang. L'operazione extraveicolare è iniziata alle 20:28 locali (13:28 in Italia) quando Zhai e Wang sono usciti dalla stazione spaziale Tiangong.