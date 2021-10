Shenzhou 13, la navetta cinese si è agganciata alla stazione spaziale

La missione

I tre astronauti cinesi sono attesi da una missione di sei mesi sulla stazione spaziale Tiangong, la più lunga per un equipaggio cinese. Shenzhou 13 è la quinta delle 11 missioni programmate tra il 2021 e il 2022 ideate per assemblare la stazione spaziale di Tiangong che al momento è costituita dal solo modulo principale Tianhe a cui sono agganciate due navette cargo (l'ultima era giunta poco meno di un mese fa con rifornimenti per i nuovi astronauti). I 3 membri dell'equipaggio avranno il compito in questi mesi di testare tutte le tecnologie per l'assemblaggio e l'espansione della stazione spaziale interamente cinese. Gli astronauti saranno anche impegnati in attività extra veicolari, all'esterno, e Wang sarà la prima donna cinese a cimentarsi in una passeggiata spaziale. La missione Shenzhou 13 sarà l'ultima della "fase di dimostrazione tecnologica" della stazione spaziale di Tiangong. In caso di successo si passerà alla fase successiva: il lancio dei nuovi moduli Wentian e Mention che saranno integrati dal prossimo equipaggio cinese in arrivo nel 2022 con Shenzhou 14. Una volta collegati tra loro i tre moduli, la stazione di Tiangong avrà una massa permanente di circa 66 tonnellate, circa un sesto della massa della Stazione Spaziale Internazionale.