Passeggiata spaziale per due astronauti cinesi: "E' bello qui fuori!"

L’attività extraveicolare dei cinesi è durata sette ore ed è servita a testare le tute di nuova generazione e a installare le apparecchiature necessarie per le prossime missioni in orbita

I due astronauti Liu Boming e Tang Hongbo hanno fatto la prima passeggiata spaziale fuori dalla nuova stazione orbitale cinese per installare telecamere e altre apparecchiature con un braccio robotico lungo 15 metri. La tv di Stato ha mostrato i due uscire dalla stazione, mentre il terzo membro dell’equipaggio, il comandante Nie Haisheng, è rimasto all’interno. Si tratta della seconda passeggiata spaziale della Cina dopo quella di 20 minuti di un astronauta cinese che era uscito dalla navetta spaziale Shenzhou 7 nel 2008. Questa è la prima delle due 'passeggiate' previste nella missione. I due hanno trascorso quasi sette ore fuori dalla stazione, ha riferito l’agenzia spaziale cinese. Gli astronauti sono arrivati il 17 giugno per una spedizione di tre mesi sulla stazione orbitale cinese, che è ancora in costruzione ed ha altri due moduli da collegare alla prima parte entro il 2022. La missione si inserisce in un ambizioso programma spaziale di Pechino, che ha fatto atterrare un robot rover su Marte a maggio.

La prima passeggiata spaziale

E’ servita a testare le tute di nuova generazione e a installare le apparecchiature necessarie per le prossime missioni in orbita. La CMSA ha dichiarato che indossando le tute spaziali EMU (unità di mobilita' extraveicolare) realizzate in Cina e di nuova generazione Feitian, che in cinese significa volare nello spazio. I due astronauti hanno completato l'installazione delle staffe per i piedi e della piattaforma di lavoro extraveicolare sul braccio meccanico. L'agenzia ha aggiunto che gli uomini dell'equipaggio hanno finito di sollevare la telecamera panoramica alle 12:09 e che continueranno a lavorare insieme per installare altre attrezzature extraveicolari, grazie all'aiuto del braccio meccanico. L'astronauta Nie Haisheng e' rimasto all'interno di Tianhe e ha collaborato con Liu e Tang durante le loro EVA. I tre astronauti sono stati inviati nello spazio a bordo della navicella Shenzhou-12