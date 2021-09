Energia pulita come dal Sole, Eni: ok test fusione nucleare magnetica

La società CFS (Commonwealth Fusion Systems), partecipata dal gruppo italiano come maggiore azionista e dal Mit di Boston, ha condotto con esito positivo l'esperimento di un supermagnete. L'obiettivo finale è avere elettricità quasi illimitata, senza gas serra e con pochissime scorie radioattive. Un risultato, che se raggiunto, sarebbe una svolta per la soluzione ai problemi che riguardano il rilascio di emissioni e il riscaldamento globale

L'Eni ha annunciato che la società CFS (Commonwealth Fusion Systems), partecipata dal gruppo italiano come maggiore azionista e dal Mit di Boston, ha condotto con successo il primo test di un supermagnete che dovrebbe contenere e gestire la fusione nucleare di deuterio e trizio. Si tratta, in altre parole, di una forma di energia atomica pulita, che riproduce quanto avviene nelle stelle e nel Sole, in grado di fornire elettricità quasi illimitata, senza gas serra e con pochissime scorie radioattive. In pratica, la soluzione a tutti i problemi di decarbonizzazione.



Primo reattore sperimentale entro il 2025 leggi anche Cingolani apre al nucleare, Conte critico CFS prevede di costruire entro il 2025 il primo reattore sperimentale e di produrre energia per la rete già nel prossimo decennio. Se l'operazione riuscisse (ma non è scontato), il mondo avrebbe elettricità pulita a volontà, senza emissioni di Co2, per alimentare veicoli a motore elettrico e produrre l'idrogeno verde per decarbonizzare le produzioni industriali. Il risultato finale, se centrato, porterebbe a un crollo delle emissioni che alterano il clima e allo stop del riscaldamento globale.

Come è stato condotto il test vedi anche Bollette energia elettrica, cambiano i diritti dei clienti: le novità Il test condotto con successo negli Stati Uniti, al Plasma Science and Fusion Center del Mit di Boston, ha riguardato l'utilizzo di elettromagneti di nuova generazione, che formano un "ciambellone" detto "tokamak". Questo contiene e gestisce il plasma, ovvero una miscela di deuterio e trizio portata a temperature altissime (fino a 100 milioni di gradi) da fasci di onde elettromagnetiche. La prova ha dimostrato la possibilità di assicurare l'innesco e il controllo della fusione. Quest'ultima finora è stata ottenuta soltanto in forma incontrollata, nelle bombe all'idrogeno.