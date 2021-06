2/15 ©Ansa

In queste zone, infatti, era già stata prevista la copertura quasi totale e perfettamente visibile del disco solare da parte di quello della Luna (a eccezione di un anello). In Italia, invece, il fenomeno è stato riscontrabile appena per il 5% e bisognerà avere pazienza fino al 2027 per assistere a un'eclissi totale di Sole. Ottima la visibilità in altre zone dell'emisfero Nord come gli Stati Uniti o il Regno Unito. (Nella foto, l'eclissi solare vista da Arlington, Virginia)

