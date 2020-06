1/12 ©Ansa

Domenica 21 giugno, il giorno dopo il solstizio d'estate del 2020, in gran parte del mondo il cielo ha regalato lo spettacolo dell'eclissi solare anulare. Il fenomeno è stato visto in vari Paesi dall'India al Kenya. (Nella foto: Jammu in India)

L'eclissi solare anulare del 21 giugno 2020