Un'eclissi solare anulare saluta l'inizio dell'estate 2020

Alle 23.44 italiane di sabato 20 giugno, il Sole ha salutato la primavera per annunciare l’inizio dell’estate. E lo ha fatto con uno spettacolo, l'eclissi anulare, visibile soprattutto in Asia, mentre in Italia solo dalle regioni del Centro-Sud

In Italia solo le regioni del sud hanno potuto ammirare la prima eclissi solare del 2020, mentre negli Stati asiatici il fenomeno è stato completo (FOTO). Il solstizio è scattato alle 23.44 ora italiana, mentre l'eclissi è partita dalle 6.56 locali. "Il fenomeno è stato visibile molto bene soprattutto in Asia e l'Italia si trova al limite settentrionale della fascia di visibilità", ha detto Paolo Volpini, dell'Unione Astrofili Italiani (Uai) ad Ansa.

Visibile in forma parziale solo nel sud Italia vedi anche Eclissi solare anulare, le immagini nel mondo. FOTO L'eclissi, in forma parziale, è stata osservata solo da Roma in giù. La regione più fortunata è stata la Sicilia, dove a Catania il fenomeno si è svolto per circa un'ora, dalle 6.56 alle 7.57; nel Gargano, a Peschici, dalle 6.11 alle 7.55; a Roma dalle 7.18, ma per nemmeno mezz'ora, fino alle 7.55.