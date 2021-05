SpaceX, 4 astronauti tornano sulla Terra nella capsula Crew Dragon

È ammarata con successo, sostenuta da 4 paracaduti, la navicella spaziale Crew Dragon della SpaceX con a bordo tre astronauti americani e un giapponese: Michael Hopkins, Victor Glover e Shannon Walker della Nasa e il giapponese Soichi Noguchi della Japan Aerospace Exploration Agency. L'ammaraggio, dopo 160 giorni nello spazio, è avvenuto di fronte alle coste di Panama City, in Florida, ed è stato trasmesso in diretta dalla Nasa. È la prima missione regolare a essere trasportata sulla Terra da SpaceX, mentre la scorsa settimana è arrivata a bordo dell’Iss una seconda missione regolare, Crew-2 , sempre effettuata dalla compagnia americana.

Un viaggio di sei ore e mezza

Per il ritorno sulla Terra, gli astronauti hanno utilizzato la stessa astronave Dragon, battezzata "Resilience", che li ha portati in orbita e che SpaceX - compagnia spaziale di Elon Musk - prevede di riutilizzare per altre missioni, dopo averla ricondizionata. Sganciatasi dal modulo Harmony della Stazione spaziale, la navicella - che ha uno spazio interno di 9 metri quadrati - ha riportato sulla Terra anche il risultato dei vari esperimenti condotti a bordo dell'Iss: un carico di 250 kg di materiale, conservato nella sezione pressurizzata, in armadietti di sicurezza che sono congelatori refrigerati. La capsula Crew Dragon si è staccata dall'Iss all'ora prevista (20:35 orario della costa orientale degli Stati Uniti, le 2:35 di oggi in Italia), e il volo di ritorno è durato circa sei ore e mezza.