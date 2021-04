SpaceX, Crew Dragon 2 attracca alla Stazione Spaziale Internazionale

La navicella dell'azienda di Elon Musk è arrivata a destinazione alle 11:10 di oggi (ora italiana). Era stata lanciata nello spazio ieri dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, Florida. Quattro i piloti a bordo per conto della NASA. Tra questi anche Thomas Pesquet dell’Agenzia Spaziale Europea, primo europeo a viaggiare su un mezzo commerciale

La navicella Crew Dragon 2 di SpaceX è arrivata a destinazione. Lanciata alle 11:40 di venerdì 23 aprile , ha attraccato al modulo Harmony della Stazione Spaziale Internazionale alle 11:10 (ora italiana) del giorno successivo, come secondo i calcoli. La navetta, con quattro astronauti a bordo, ha viaggiato sotto il comando del pilota americano Robert Shane Kimbrough.

La capsula, di proprietà della prima azienda spaziale della storia, la SpaceX di Elon Musk, è partita con un Falcon 9 dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, Florida. Sono quattro i veterani arrivati a destinazione per conto della Nasa. Oltre al pilota al comando, a bordo anche Megan McArthur, Akihiko Hoshide dell’agenzia giapponese Jaxa - che diventerà il comandante della Expedition 65 sulla Stazione Spaziale - e Thomas Pesquet , primo astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) a viaggiare su un mezzo spaziale commerciale. Adesso, alla Stazione Spaziale Internazionale, ci sono 11 astronauti. I quattro di Crew Dragon 2 hanno raggiunto gli altri quattro membri della missione Crew 1 e i tre colleghi della navetta russa Soyuz.

Il terzo volo della SpaceX

Si tratta del terzo volo nello spazio per la SpaceX. “Di solito non riesco a dormire la notte prima di un lancio, quindi non ho dormito molto. Ma fortunatamente abbiamo una grande squadra”, ha detto il fondatore Elon Musk al Washington Post.