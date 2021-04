Spazio: la Crew Dragon 2 di Space X è partita verso Iss

A bordo della navetta anche Thomas Pesquet, il primo astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA). Se tutto andrà come previsto, la Crew Dragon attraccherà alla Stazione Spaziale Internazionale sabato 24 aprile alle ore 11:10 (ora italiana). A 10 minuti dal lancio i quattro astronauti della missione si sono dati la mano in segno di augurio

La capsula Crew Dragon 2 di proprietà della SpaceX di Elon Musk è partita dalla base di Cape Canaveral, in Florida, verso la Stazione Spaziale Internazionale. La partenza, inizialmente prevista per giovedì è stata riprogrammata per oggi per le condizioni meteo sfavorevoli.

A bordo 4 astronauti



A bordo della navetta si trova Thomas Pesquet, il primo astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) a volare su un veicolo commerciale: insieme a lui ci sono Shane Kimbrough e Megan McArthur della Nasa e Akihiko Hoshide dell'agenzia spaziale giapponese Jaxa, che diventerà il comandante della Expedition 65 sulla Stazione Spaziale. I quattro veterani saranno i primi a volare con una Dragon e un razzo Falcon-9 riutilizzati: la navetta è infatti la 'Endeavour' con cui debutto' il primo equipaggio della Crew Dragon nella missione Demo 2, mentre il booster del razzo Falcon-9 è quello recuperato dalla missione Crew-1 dello scorso novembre.

Il lancio della navetta

Il lancio è avvenuto dalla storica piattaforma 39A del Kennedy Space Center, la stessa dalla quale partiva il razzo Saturno V ai tempi del programma Apollo e dalla quale sono partiti anche tanti Space Shuttle. Se tutto andrà come previsto, la Crew Dragon attraccherà alla ISS sabato 24 aprile alle ore 11:10 (ora italiana).