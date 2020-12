Marte, la sonda Tianwen-1 si trova a 12 milioni di km dal pianeta

La missione di Tianwen-1

approfondimento

Da quando è stata lanciata, la sonda ha scattato foto sia della Terra che della Luna e anche alcuni “selfie”. Il veicolo, inoltre, ha eseguito tre correzioni orbitali, una manovra nello spazio profondo e diversi controlli automatici su più carichi utili. Tianwen-1 compirà diverse altre correzioni orbitali e probabilmente a metà febbraio del prossimo anno comincerà a rallentare per entrare nell’orbita marziana. Una volta qui, la sonda libererà un rover che, grazie ai 13 strumenti di cui è dotato, potrà studiare la superficie del pianeta e la sua struttura interna. Nello specifico, raccoglierà informazioni sulla presenza di eventuali tracce di acqua e di altre forme di vita. Non è dunque un caso che il nome della sonda significhi “Ricerca della verità celeste”. Oltre a Tianwen-1, anche altre due sonde sono in viaggio per raggiungere Marte: si tratta di Al-Amal (nota anche come “Speranza” o “Hope”), inviata dagli Emirati Arabi Uniti, e Perseverance, lanciata dalla Nasa dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral.



Il precedente tentativo della Cina di raggiungere Marte



In passato, la Cina aveva già provato a inviare un veicolo spaziale verso il pianeta rosso. Nel 2011, la sonda Yinghuo 1 era andata perduta a causa del fallimento della missione russa Phobos-Grunt che non riuscì a immettersi nella posizione corretta nell’orbita terrestre e che rientrò nel Pacifico nel gennaio 2012.