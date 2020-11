Stambecco bianco e senza corna avvistato in Val di Susa. FOTO

La natura non smette mai di sorprendere. Sul monte Palon, in Val di Susa, è stato avvistato uno stambecco adulto con il mantello bianco come la neve e privo di corna a 3.000 metri di altitudine. Nonostante il colore insolito, che lo rende una preda più facile rispetto ai suoi simili, l’animale non solo non è stato allontanato dal suo branco (come accade di solito), ma ne è persino diventato il leader. Questa particolare situazione è stata appurata il 18 novembre dagli agenti faunistico-ambientali della Funzione specializzata tutela fauna e flora della Città Metropolitana di Torino, accompagnati dal professor Luca Rossi della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Torino. In tale occasione, gli esperti sono riusciti a trovare l’esemplare e ad avvicinarsi abbastanza a lui da studiarne le caratteristiche.