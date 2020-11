Nel 2024 potrebbe verificarsi un sisma di magnitudo 6 in California

Nel 2024 potrebbe verificarsi un terremoto di magnitudo 6 presso la cittadina di Parkfield, situata lungo la faglia di San Andreas, in California. È quanto emerge dall’analisi dell’evoluzione dell’attività sismica dell’area nel corso degli ultimi 50 anni, condotta dai ricercatori Giovanni Sebastiani e Luca Malagnini, rispettivamente dell’Istituto per le applicazioni del calcolo "Mauro Picone" del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iac) e dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Nel loro studio, pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Ecology & Natural Resources, i due ricercatori spiegano che la loro metodologia ha permesso di prevedere retrospettivamente il terremoto avvenuto nel 2004 a Parkfield. Questo tipo di eventi non sono rari nella cittadina californiana: tra il 1857 e il 1966 si sono verificati sei sismi di magnitudo 6, a intervalli di tempo quali regolari, da 12 a 32 anni, con una media di circa 22 anni. Nel 1985 i geologi statunitensi hanno installato una rete di strumenti sofisticati nell’area, con l’obiettivo di rilevare cosa succede prima di un evento sismico e prevedere futuri terremoti.